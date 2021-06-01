救人者反被砍！確診新冠肺炎的62歲洪姓男子，昨疑因不滿遭隔離入住新北市雙和醫院負壓病房，竟持水果刀砍傷3名護理師，警方獲報著隔離衣趕往醫院將他壓制上銬，同時在病房完成筆錄，但學姊卻在臉書中爆料，其中一名護理師神經、韌帶都被砍斷，「右手就這樣被一個垃圾毀了！」

洪男上月28日被衛生局通知確診，入住雙和醫院11樓負壓病房，昨上午7時許突然情緒失控怒喊：「不願意被隔離！」接著拿出入住時即攜帶的水果刀，揮舞並砍傷3名護理師。

中和警分局錦和派出所獲報，出動6名警員穿著隔離衣趕往，喝令洪放下水果刀並上銬逮捕，23歲施姓護理師腹部穿刺傷、25歲陳姓護理師胸部及右手刀傷、27歲蔡姓護理師肚皮刀傷，以施姓護理師傷勢較重需開刀治療，所幸均無生命危險。

有自稱為護理師的學姊卻在臉書「靠北護理師」留言說，新聞不會告訴你們的事，一人神經、韌帶被砍斷、一人氣胸、一人腹部受傷，現在不只防病毒還要防病人。

學姊心疼留言說，才剛畢業工作沒幾年20多歲，「右手就這樣被一個垃圾毀了！」學妹辛苦了。

雙和醫院表示，關於傳出護理師確診等都是假訊息，有2名護理師傷勢較為嚴重，由於涉及護理師個人隱私，不方便多做表示，目前手術開刀狀況良好，感謝各界關心。

雙和醫院重申，身為新北市防疫隔離醫院，堅守肩負收治重症後送病人的責任，與全國醫護共同站在防疫第一線，守護民眾健康安全。對於醫療暴力滋事絕不寬貸，確保醫護人員安全。

(中時 )