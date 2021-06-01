上周用電量創下歷史新高，這周隨著梅雨鋒面到來，用電量略為下降，整體供電較為穩定，今（1日）備轉容量率為10.37%，亮起供電「充裕」的綠燈，備轉容量則是363.0 萬瓩，台電預本周燈號先綠後黃，周間鋒面遠離氣溫升高，用電量也會增加。

由於學生全面停課、上班族居家辦公且天氣炎熱等因素影響，上周全台用電量屢創新高，加上台電部分大型機組仍在歲修，供電相對吃緊，備轉容量率也跌到10%以下，多次亮起供電「吃緊」的黃燈，直到周末梅雨鋒面報到，用電量下降整體狀況才有所改善。

台電預估今備轉容量為10.37%，亮起供電充裕的綠燈，預估最高用電量為3,500萬瓩，使用率為90%，最高用電時間則為下午1點至4點，台電最大供電能力則達3863萬瓩，昨（31日）最高用電量為3363.9 萬瓩，尖峰備轉容量率僅12.12%。

台電針對本周供電狀況進行預估，用電量先綠後黃，尤其周間鋒面遠離氣溫升高，因此4日用電量可能會是本周最高點，供電燈號也將轉為供電吃緊的黃燈，待周末鋒面再次到來，才會恢復出現供電充裕的綠燈。

另外，台電將在今起實施夏月電價，根據公告只有每月用電120度以下的用戶不受影響，其他級距皆有不同比例的增加，台電表示，希望透過以價制量方式，盼民眾能節約用電。

(中時新聞網)