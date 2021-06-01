中鋼5月份出貨報佳音 優於規劃目標 10:102021/06/01 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在下游客戶提貨續強下，中鋼(2002)5月份出貨暢旺，含旗下中龍鋼鐵的出貨量，合計達到116.9萬公噸(含鋼胚)，較規劃目標增加6.3萬公噸，其中中鋼佔82.2萬公噸，較4月份增加近2萬公噸，中龍佔34.7萬公噸，較前一個月略增一些。中鋼表示，主要是熱軋、棒線及鋼板等相關鋼品出貨都較預期好。 百貨同心防疫 營業時間調整 全台一周內停電兩次 蔡總統：重新檢視全國電力調度規劃 (工商 ) #中鋼 #萬公噸 #規劃目標 #月份 #報佳音 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北疫情三級警戒 新北小黃運將駕駛人講習暫停 10:132021/05/18 社會 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 中國移動啟動回歸A股上市 陸3大電信商將齊聚A股 10:212021/05/18 兩岸 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 立院三讀通過 社宅房東每月免稅額度提高至1.5萬 10:482021/05/18 政治 《經濟》一周內停電2次 台電：比照513、研擬補償方案 10:352021/05/18 財經 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 財經熱門新聞 疫苗大戰被藍營扣帽子 謝金河痛批：背後都是政治 - 財經 信心喊話也沒用？高端吞第2根跌停 逾1.5萬張搶賣 - 財經 梅雨鋒面幫大忙 今備轉容量破10％ 亮供電「充裕」綠燈 - 財經 台灣要小心 30年前1份協議 日本半導體霸主地位遭美擊沉 - 財經 夏月電價起跑 電費平均月增逾500元 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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