在下游客戶提貨續強下，中鋼(2002)5月份出貨暢旺，含旗下中龍鋼鐵的出貨量，合計達到116.9萬公噸(含鋼胚)，較規劃目標增加6.3萬公噸，其中中鋼佔82.2萬公噸，較4月份增加近2萬公噸，中龍佔34.7萬公噸，較前一個月略增一些。中鋼表示，主要是熱軋、棒線及鋼板等相關鋼品出貨都較預期好。

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(工商 )

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