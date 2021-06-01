因應三級警戒延長，台灣高鐵已宣布全車對號座實施至6月15日端午連假後，期間內暫停自由座服務，高鐵公司並將配位邏輯調整為「類梅花座」更分散的配位方式，今日起進一步擴大旅客乘坐間距，特將配位邏輯調整為間隔三到四排座位，隨訂位旅客增加再逐漸填補空排，以達到非尖峰時段座位安排更分散之目的，已購票旅客上車後如發現座位過於擁擠，可通知列車長視現場狀況妥適調整座位。

高鐵公司經滾動式檢視各項服務措施、保障旅客權益，特別針對使用定期／回數票的旅客，提供相關配套措施，除依暫停自由座天數對應展延並加贈票卡使用效期外，若旅客後續已無使用需求者，高鐵公司另提供彈性退票機制，凡定期票／回數票效期含全車對號座施行期間者，均可在指定期限內，持票卡至高鐵各車站窗口辦理退票，高鐵公司將提供優於現行退費規範之方案，並同步退還製卡費且免收手續費。敬請持有定期／回數票的旅客，評估選擇最適方案，規劃票卡運用方式。

高鐵公司特別提醒旅客，辦理定期／回數票退票時需同步退還票卡，下次購買時，則需重新拍照、製卡。建議若後續仍有使用定期／回數票需求的旅客，可選擇展延效期，以節省再次購票之申辦手續。

高鐵公司呼籲旅客切實遵守防疫措施，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫；連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。

高鐵各車站售票櫃檯、自動售票機、服務台及閘門皆張貼政府「簡訊實聯制」QR Code，敬請旅客進站乘車前及出站後，掃描QR Code完成實聯制登記。此外，車站內付費候車區及車廂內均禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲／食用完畢後，儘速佩戴口罩。

(中時 )