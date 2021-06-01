每年6月為國小新生報到的季節，過去新生報到須由新生家長親自到校繳交書面資料，為減輕家長與學校行政人員負擔，今年北市國小全面採用北市教育局建置的新生報到系統線上報到，為讓家長快速了解線上報到系統操作方式，國小新生線上報到入口網已放上操作影片供家長參考。

因應疫情嚴峻及配合防疫期間避免群聚，今年台北市國小新生報到全面採用線上報到，由系統自動介接新生學籍資料，家長免到校、免填寫紙本表單，在家就可輕鬆完成新生報到、數位學生證照片上傳、課後活動選課等新生基本資料調查作業。

教育局表示，新生線上報到系統結合新生分發與校務行政兩大系統，為大幅簡化國小新生報到程序，家長只要在新生報到期間「6月5日上午9點至6月20日下午5點」掃描入學通知單上的QR碼或進入「台北市國小新生報到入口網」，輸入學生身分證字號等資料後，家長便可線上報到及填寫學生基本資料。

教育局指出，操作方式簡易、便利，只要簡易的3個步驟即可完成線上報到，透過系統的介接，家長無須親自到校辦理報到，學校也無須花費人力重複輸入學生資料，大大提升便民性與即時性。

(中時 )