新冠疫情全台延燒從5月18日起每日破百，死亡人數已超過SARS時期，除了已經進入三級警戒，大多數的民眾還多了「自主封城」減少外出，而藝人郭彥甫這兩周也減少外出在家抗疫，連兩周吹冷氣也讓他感冒了，而現在規定若有感冒症狀都要進大醫院檢查先進行快篩，於是郭彥甫也分享了篩檢過程與結果，及看到第一線醫護的辛勞。

自從雙北進入三級警戒後，郭彥甫表示「連續兩週抗疫期間，也在家畫畫吹冷氣吹了兩週，我支氣管本來就很敏感冷氣房待久一定會感冒，而感冒狀況也跟染疫一樣，家裡有小孩不能輕忽，讓小孩感冒進醫院麻煩更加倍；猶豫了幾天，勢必要找個小兒科看診拿藥，利用google找診所一打開發現「COVID-19警訊」感冒症狀一律都得進大醫院篩檢，所以也不得不篩檢。」

郭彥甫也只好往大醫院衝，讓他驚訝的是，停車場難得的好停，他搭電梯上一樓發現醫院的氣氛非常安靜肅穆，一路都有指示前往急診的篩檢處；郭彥甫表示「醫護人員在大熱天下包的密不透風，篩檢雖然是戶外但氣氛也顯得非常嚴肅，大家都很守規矩，等了一下子輪到我快篩～動作很可俐落，口鼻採樣後不到2個小時簡訊通知了，顯示為「陰性」，算是鬆了一口氣！」

經過這一次經驗郭彥甫也表達了對第一線醫護感謝說「在此我們必須為前線醫療人員及醫院其他的事務人員加油打氣，你們真的辛苦了！天氣很悶熱，你們是真英雄！然後疫苗快解決快點來。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)