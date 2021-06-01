大陸外交部網站1日消息，中國國務委員兼外長王毅5月31日在貴陽與匈牙利外長西雅爾多會談，對於日前中歐相互實施制裁，同時雙方均表示不希望局勢升級，有意繼續擴大合作。王毅強調，中歐之間沒有重大利害衝突，沒有地緣政治矛盾，有的只是巨大的合作需求。中歐之間應當堅持的唯一恰當定位，就是全面戰略夥伴，唯一發展方向就是對話合作，相互尊重、求同存異，維護世界和平穩定，促進共同發展繁榮。

王毅表示，2020年，中歐雙方克服疫情影響，保持密切高層交往，的確辦成了不少大事，取得了豐富成果。《中歐地理標誌協定》正式生效，有力維護了中歐雙方對智慧財產權的保護；雙方就綠色、數位建立新的高層對話機制，積極呼應了歐盟的綠色新政和數位轉型；「中歐投資協定」談判如期完成，更是迄今為止中方對外開放程度更高、市場准入門檻更低的經貿協定，為歐洲長遠發展開闢了重要機遇。合作成果來之不易，值得雙方珍惜；合作經驗十分寶貴，值得共同堅持。

王毅表示，今年3月，歐方基於不實之詞甚至是虛假資訊，執意作出單邊制裁的錯誤選擇，挑戰中國的國家主權和民族尊嚴，中國人民對此不能接受，中國政府也有權作出正當、必要反應。當前中歐關係出現的困難局面不是中方所希望看到的，完全不符合雙方的根本和長遠利益。

王毅強調，中歐關係健康穩定發展的前提是正確的相互認知。作為多極世界中的重要兩極，中歐之間沒有重大利害衝突，沒有地緣政治矛盾，有的只是巨大的合作需求。我們相互離不開對方，更孤立不了對方。

因此，他始終認為，中歐之間應當堅持的唯一恰當定位就是全面戰略夥伴，中歐關係符合時代潮流和民眾期待的唯一發展方向就是對話合作，中歐交流所需要堅持的最重要原則就是相互尊重、求同存異，中歐雙方所肩負的最重大責任就是維護世界和平穩定，促進共同發展繁榮。中歐應當攜起手來，共同為世界多做實事和好事。

(中時 )