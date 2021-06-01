國內疫情升高，上月宣布提升三級警戒，全台學生停課。民眾黨立委邱臣遠今日表示，補習班、安親班都為此暫停營運，如今紓困4.0已通過，也該提供補教業補助，並讓教育人員優先施打疫苗，發放教育券振興教育產業。

台北市議員陳建銘說，現在因為疫情關係停課，教育部也規定了學生的退費方式，但補教業、幼兒園還是要付房租、老師的鐘點費，而老師每天都要帶許多學生，在防疫上也該得到保障。

台北市短期補習班履保協會理事長林欽雄表示，補教業概廣的涵義應該仍稱教育業，現在業界也響應政府停課，也盡量來調整成線上視訊課程，希望合法立案的補習班，政府可以協助補習班老師全額薪資補助、勞健保補助、減免稅金及無息貸款。

邱臣遠說，補教業普遍希望教師薪資補貼、房租補貼、學生退費的部分，政府能夠協助。相關紓困措施方案出爐後，補教業能夠被納入，也希望能夠加速流程、單一窗口、增加線上申請等等。紓困是救急不救窮，應該朝降低障礙的方向來研擬。

(中時 )