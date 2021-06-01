這幾天春雨，新竹縣山區帶來不少雨量，讓久旱的山林得到滋潤，也造成岩層脆弱路段陸續發生土石崩落，橫山鄉竹35之1線近樂善堂方向有落石，經2名員警合力冒雨清除，幸未發生砸中人車的意外。

橫山分局指出，橫山鄉竹35之1線約1.5公里處通往樂善堂方向，民眾打110報案稱路面有落石，橫山派出所警員陳俊諺、張鴻任趕抵現地發現大片石塊掉落路面，立即以三角錐擺設在事故點前、後方，並以警報器擴音警示路過車輛遠離山壁，以免遭落石擊中。

由於山區大雨視線不佳，2員擔心路過車輛不察而碰撞橫跨路中大石塊，經確定該山壁斜坡不再有落石與泥砂傾瀉後，2人徒手將路面石塊逐一搬除，其中2塊巨石單人無法搬離，最後2人在大雨以合力滾動方式移至道路旁，前後費時近半小時。

橫山分局長羅裕城提醒民眾，疫情期間又逢鋒面過境，山區間歇性大雨導致落石不斷，奉勸民眾若非必要，儘量待在家中不要外出。行車前要注意檢查車輛油、水、電、照明及煞車，行進前注意車前及周遭路況，隨身佩戴口罩，確保行車安全及隨車人員不因密閉空間遭疫情感染。

(中時 )