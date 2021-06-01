隨著大量確診者被送往檢疫所隔離，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，中央已要求地方政府每日傍晚6點前，使用「GOOGLE表單」向指揮中心回報確診者狀況，以利隔天調度物資、提供必要醫療協助。

近日傳出北部醫學中心有醫師爆料防疫物資不足，醫院內每人只發2個N95口罩，被迫要重複使用。今天上午，陳宗彥召開全國防疫會議會後記者會，一開始就針對防疫醫療物資進行說明。

陳宗彥表示，指揮中心目前已依照各地方申請數量全數撥交，從5月13日到27日為止所撥付的數量，醫用外科口罩3851萬6600個，N95口罩235萬4370個，隔離衣141萬6160件，防護衣21萬9760件。

針對疫情嚴峻地區，陳宗彥表示，指揮中心特別針對雙北配發2倍的安全存量，希望縣市政府能多注意防疫人員的使用狀況；而針對雙北地區區域醫院以上的醫療院所，今天起會直接撥防疫物資。

特別的是，由於醫療量能有限，目前有大量確診者被送往旅館改裝的檢疫所隔離，對此，陳宗彥表示，對於確診者的收治，指揮中心已請各地方政府每日用「GOOGLE表單」填寫確診者動向，時間為每天傍晚6點要做回報，也希望有利於中央資訊的取得，以求在隔天立即協助調度。

(中時 )