國民黨黨產遭黨產會凍結，付不出2014年錄取「中山獎學金」的9名學子，其中1名黃姓學子2019年取得澳洲博士學位，迄今仍未拿到獎學金，提告向國民黨討130萬元，台北地院民事庭認為，國民黨對黃男負有約定義務，且並非全部資產都遭凍結，因此判國民黨應如數給付，可上訴。

黃男提告主張，他2016年1月11日簽立中山獎學金契約書，國民黨自2016年1月15日起，應每半年付他65萬元，為期2年，總額260萬元，但他最後只拿到一半，同年10月間收到電子郵件通知黨產遭凍結，無法撥放。

黃男說，他財務困境曾規劃休學，但國民黨告知有其他方法能給付獎學金，他因此繼續苦撐，但最後仍未拿到錢。他已加入中山學人聯誼會、國民黨及繳交終身黨費1萬元的義務，因此請求國民黨給付剩餘的130萬元。

國民黨抗辯，獎學金契學屬贈與契約，黨產遭凍結後，無力再支付任何一筆獎學金，連員工薪資都得靠黨員借款支付，萬般無奈下只能向黃男撤銷贈與，而贈與經撤銷後，國民黨已不必給付。

北院認為，依照中山獎學金契約內容，可知黃男對國民黨負有約定義務，若未履行就得償還全部獎學金，因此該契約並非單純贈與契約，且國民黨聲稱黨產全被凍結，與其財務報表、資產負債表、收支決算表不符，又未證明有其他拒絕給付的正當理由，遂判黃男勝訴，國民黨應給付130萬元差額。

(中時 )