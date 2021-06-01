何姓樂團主唱與黃姓前女友分手後，因雙方有感情及金錢糾紛，黃心生不滿，於長期在臉書PO出何的舞台表演照片、個資，並批何是「渣男」、「王八烏龜」、「爛人」、「染過自己團員的母親」、「賣屁股老女人都啃的下」，何憤而提告。台北地檢署依公然侮辱、加重誹謗及違反個資法起訴黃女。

檢方調查，具有原住民血統的何男，是某樂團主唱兼吉他手，有時會在街頭賣藝，黃女是何男的前女友，2人交往期間，何男借用黃女名義買車，2019年11月2人分手，何男因積欠黃女代墊車子的牌照稅、燃料稅及交通罰款，甚至何男積欠車貸24萬多元，黃女因此被法院強制執行扣薪，雙方有感情、金錢糾紛。

黃女心生不滿，自2019年12月2日起，至去年4月9日，15度在臉書個人專頁、粉絲專頁、爆料公社、原住民HIGH咖俱樂部、靠北渣男渣女社團及徵信上貼出何男的漢名、原住民名、年籍資料、樂團舞台表演照片及何個人街頭吉他表 照片。

黃女並PO文，指何「丟臉丟到國外去」、「王八烏龜」、「染過自己團員的母親」、「賣屁股老女人都啃的下」、「平日躲在女孩子家...一直逃避不處理債務..」、「台上一條龍、台下一條蟲」、「為了名和利出賣親人跟感情交往七年的女友」、「始亂終棄丟下債務給女友，跟小三躲在一起不聞不問」、「逃到福州背叛女友，無恥下流」、「臉皮有夠厚」、「爛人渣男吃軟飯」、「一把吉他騙財騙色」、「改天要去鬧場」等。

何男發現後，提告黃女公然侮辱、加重誹謗及違反個資法、恐嚇。檢察官認為黃女涉犯公然侮辱、加重誹謗及違反個資法，依法起訴；至於何男指控黃女「改天要去鬧場」涉及恐嚇罪，檢察官則認為黃罪嫌不足，另予不起訴處分。

(中時 )