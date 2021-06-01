新北市三重警分局長林故廷及三重區長陳奇正今（1日）再次前往傳統市場宣導並查看容留管制情形。（三重警分局提供）

新北市三重警分局長林故廷及三重區長陳奇正今（1日）再次前往傳統市場宣導並查看容留管制情形。（三重警分局提供）

新北市三重區公所針對12個傳統市場祭出「時間及人流管制」該項措施於6月1日起實施，人流限額100至600人。（三重警分局提供）

三重12傳統市場實施人流管制 限額100至600人

為持續強化三級防疫措施，新北市三重區公所針對12個傳統市場祭出「時間及人流管制」該項措施於6月1日起實施，人流限額100至600人。三重警分局長林故廷及三重區長陳奇正今（1日）再次前往傳統市場宣導並查看容留管制情形，呼籲採買民眾「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」。

三重區公所6月起針對傳統市場實施容留管制，封閉部分出入口，並朝單一出入口限縮分流管制為原則，若人潮超過上限，則暫停開放民眾入場。

林故廷偕同陳奇正今（1日）早上率隊再次前往「大同市場、水流公菜市場、力行市場」等12個傳統菜市場，查看管制及人流聚集情形，另為防管制措施產生排擠現象使車流溢出造成違停，另於周遭道路編排警力疏導車流，違規取締，使市場防疫措施對市民影響降到最低。

三重警分局呼籲，民眾前往市場採買，需依照管制人員指示依序進入並實施實聯制、量體溫、佩戴口罩、保持社交距離、飲食攤一律採外帶或外送不得內用及試吃，請市民本著「同島一命，共同防疫」的理念，度過此非常時期。

(中時 )