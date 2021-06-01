警方特指派轄區員警，針對轄內移工易聚集之場所、商店及仲介業者加強防疫宣導，提醒移工防疫不能鬆懈。(警方提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻！台中市政府警察局第四分局春社派出所，防疫不分你我他，沒有語言隔閡，深入精密園區關懷移工新家人。特指派轄區員警針對轄內移工易聚集之場所、商店及仲介業者加強防疫宣導，並發放外語宣導單及口罩，提醒移工防疫不能鬆懈；期盼雇主、移工夥伴們，落實實聯制，做好自主健康管理，讓防疫無國界，確實配合政府推行防疫工作。

警方表示，截至今年5月南屯區嶺東精密機械科技創新園區之移工，多達有1800餘名，因應移工分別來自菲律賓、印尼、越南、泰國等不同國籍人士。

警方為使外籍移工能更清楚了解我國防疫政策作為，第四分局特別設計以簡單圖示及印有多國語言的宣導文宣並發送口罩，透過仲介公司或雇主多元管道(如張貼海報等)向移工進行防疫宣導。提醒移工朋友落實「外出全程戴口罩、勤洗手、停止群聚、保持社交安全距離」等等防疫概念。

警方並提醒雇主工作場所及住宿空間應分流的概念，避免予不同班別之移工混班，並對上班移工進行體溫測量、交通車消毒、管理住宿人員進出等防疫措施亦應落實。希望透過此次宣導，能強化外籍移工們，對於本國政府防疫決心之認識，讓外籍移工亦成為共同防疫的一份子，不致造成破口產生。

春社派出所長曾一峯說，COVID-19疫情嚴峻，民眾外出都必須全程戴口罩，勸導不聽者依傳染病防治法最高可處1萬5000元罰款。另外若接獲來源不明或未經證實之疫情資訊，應先查證真偽，切勿隨意散播、轉傳，避免觸法。政府已規劃建置「1955移工專線[email protected]移點通」，請移工夥伴掌握最新防疫資訊及相關措施，防疫「移」起來。

(中時 )