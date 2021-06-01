因應我國新冠肺炎疫情仍嚴峻，我國從5月19日起針對全國實施三級警戒，要求休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業等行業停業，但據勞動部今天公布的無薪假（減班休息）統計發現，全國仍僅有445家事業單位、4125人實施無薪假，勞動部表示，如事業單位未通報減班休息，勞工可向地方政府反映。

據統計指出，休閒娛樂業、觀展觀賽業所屬的「藝術、娛樂及休閒服務業」僅有8家、41人通報，而「教育學習業」所屬的「教育業」僅有12家、33人通報。

勞動部條件司司長黃維琛表示，如遭指揮中心要求停業的行業，不強制雇主給薪，也有可能雙方仍在協議中；至於外界認為「住宿及餐飲業」衝擊甚大，但本期增加人數不多，他說，雖然一律不准內用還可以改成外帶，也有可能仍在持續協議中。

黃維琛說，今年減班休息人數未如去年明顯，主要是製造業衝擊不大，尤其國外陸續解封，對我國產品需求甚大。

至於如果遭停業的勞工自主通報無薪假後，那雇主是否要給予基本工資？可使用發展署安心就業計畫、充電再出發計畫？黃維琛指出，目前遭指揮中心停業的行業因不屬雇主經營風險，因此不強制雇主給薪，但勞工可向地方勞政機關自主通報，但是否可以使用安心就業計畫、充電再出發計畫、給予薪資等仍待後續一併研議。

(中時 )