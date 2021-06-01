據大陸國家衛健委網站消息，5月31日0至24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例23例，其中境外輸入病例12例(上海7例，廣東2例，四川2例，江蘇1例)，本土病例11例(均在廣東)；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例(在內蒙古)。

廣東省衛健委公布，該省昨日（5月31日）新增10宗本地個案，2名本土無癥狀感染者，均為廣州報告。

廣州市政府昨日舉行疫情防控新聞發布會，廣州市疾控中心副主任張周斌表示，廣州實時R0（基本傳染數，Basic Reproduction Number）在5月30日第一次下降到4.19，顯示該市的病毒傳播速率正逐步得到遏制。

R0是傳染病防控上非常重要的評估指標，不僅能反映傳播速率，也能驗證潛伏期前的處置效果。廣州本次疫情的平均潛伏期為4天左右，實時R0在5月26日達到5之後一直維持高位，直到5月29日達到最大值6.06，5月30日第一次下降到4.19。

張周斌指出，上述結果提示目前的防控方向正確，特別是5月26日之前實施的防控措施，包括快速疫調、密接和次密的及時甄別和集中隔離、對重點區域重點場所的管控等確實發揮一定的效果。

他表示，根據疫調分析發現，廣州本輪疫情有傳播速度快、潛伏期短、病毒載量高的特點。廣州會密切關注R0的變化，以此評估當前防控措施的成效和疫情的發展走勢。

此外，海珠區市場監督管理局宣布，自即日（6月1日）起至下周一（6月7日），沙園西華市場、沙園農副產品市場暫時封閉，期間將進行衛生整治和環境清消。

(中時 )