高端疫苗發聲明，總統出面喊話，投資人還是不埋單，今(1日)股價吞第2根跌停板。(示意圖/達志影像)

儘管連蔡英文總統都出面喊話，接到政府疫苗大訂單的高端疫苗今(1日)開盤就以跌停開出，吞下第2根跌停板，雖然市場解讀為利多出盡，但從委賣張數超過1.5萬張來看，恐湧現逃命潮，手中有股票的多想先賣再說，擔心會是當年20根跌停板的基亞再現。

高端在周日(30日)發出重訊表示已與衛福部疾管署簽訂500萬劑疫苗採購合約，但因國人有諸多疑問，周一(31日)開盤不久股價即被打到跌停板350.5元，雖然市場人士解讀是因利多消息後的利多出盡，但為解民眾疑慮，連總統都親上火線澄清，高端周一傍晚也發布5大聲明表示，二期臨床實驗結果如符合預期，將加速執行符合國際規範的三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。

不過，高端今日的股價表現並不埋單，開盤前即有3000多張賣單掛跌停板的賣單，開盤果然又被打到315.5元跌停板價，排隊等著要脫手的賣單超過1.5萬張，且持續在增加，顯示投資人信心不足，都想先賣再說，特別是不少人提到高端的母公司基亞生技當年解盲失敗後，股價連吞20根跌停板的往事。

當年的生技股王基亞股價一直處於400元以上，不料新藥解盲失敗，股價出現連續20根跌停板，就這樣從400元一路跌到80元，有投資人想起都還餘悸猶存，眼看高端在接到政府採購大單後不漲反跌，難免擔心會不會是基亞事件再現。

(中時新聞網)