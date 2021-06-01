美股昨日休市，日股今早續跌、韓股續漲。台股多方續強，今日開高30.06點、為17098.49點，聯發科(2454)重返千元大關，帶動IC設計族群紛紛上漲，權王台積電(2330)持穩，晨盤一度至599元；早盤電子股資金比重逼近6成，成為今日盤面主流，指數曾衝至17184.3點，不過，未能挑戰5月11日空方缺口17137點至17188點。在航海王及鋼鐵人高檔有壓，開高震盪走低，大型權值股漲勢漸縮，拖累台股由紅翻黑。

分析師指出，航海王及鋼鐵人回檔修正，傳產股多頭暫時休兵，今日由電子股擔任主流，由於5月營收即將公布，不少展望佳的電子股漲勢都不小，指數由波段低點15159.86點回升了1953點，短線漲多震盪，算是健康整理。

盤面上，權王台積電今日開高一度攻至599元；聯發科(2454)重返千元大關，激勵IC設計族群，敦泰(3545)挾著業績題材，股價鎖在漲停板232.5元、晶豪科(3006)漲幅也在6%左右；面板由彩晶(6116)漲幅逾3.8%表現最強，友達(2409)及群創(3481)僅能勉強守在平盤上方；航海王今日上檔有壓，長榮(2603)雖有本土法人喊買，目標價升至130元，但今日股價漲幅僅1.3%左右、陽明(2609)多空在平空附近展開攻防；鋼鐵人賣壓湧現，燁興(2007)、燁聯(9957)、高興昌(2008)跌幅都在4~5%不等；疫苗概念的高端疫苗(6547)今日第二根跌停、台康生技(6589)也鎖在跌停板130.5元。

分析師指出，5月營收即將陸續公布，加上6月將有季底作帳行情，有業績加持的個股預期將有表現的機會。上周台股站回均線之上，顯示疫情利空鈍化，外資也由賣轉買，追蹤上週外資主要買進標的為半導體居多，近期由於Computex開展，加上蘋果開發者大會即將於6月8日舉行，通用汽車宣布復產，意味車用晶片短缺現象好轉，利多題材頻仍，有利半導體族群短線表現。

(時報資訊)