1.彩晶(6116)：面板報價漲，昨外資、自營商聯手擴大買超12888張，早盤股價再漲逾6.5%。
2.中揚光(6668)：光學元件廠掀籌資潮，加上5G題材，早盤量增價漲，衝上71.2元漲停。
3.GIS-KY(6456)：首列蘋果200大供應商動能強，股價上揚逾3%，重返百元、月線。
4.華邦電(2344)：本土法人力挺，今早股價強彈近5%。
5.威剛(3260)：記憶體仍供不應求，昨外資回頭買超693張，早盤股價強漲近5%。
6.麗嬰房(2911)：外資近期偏多，今早多頭大爆發，挾量跳空漲停鎖死。
7.先進光(3362)：基本面亮眼，納MSCI成分股，今日量增強勢攻頂。
8.迅得(6438)：Q2營收看增將挑戰23季新高點，股價苦盡甘來走高3%，創本波反彈高點。
9.康控-KY(4943)：首列蘋果200大供應鏈，多方持續開趴，再亮紅燈。
10.全新(2455)：基本面獲日系外資肯定，投信昨日加入多方買走680張，今早來到118元之上，奪回5月失土。
11.西柏(3541)：遠距影音整合方案受惠疫情需求，接連3日量增價揚，大漲5%。
12.敦泰(3545)：4月每股賺3.34元，Q2整體表現可望大躍進，早盤頻頻觸及232.5元漲停價。
13.易飛網(2734)：搶防疫商機獲大單，股價跳空鎖22.35元漲停。
14.玉晶光(3406)：i13傳提前拉貨，業績飄蘋果香，晨盤上漲逾4.5%，站上季線。
15.鳳凰(5706)：疫苗來助疫情趨緩，紓困亦助力，加上外資再度轉買超，晨盤強漲逾5.5%。
16.銘異(3060)：硬碟喊漲，早盤漲逾8%，重返周線、月線。
17.映泰(2399)：顯卡供不應求，早盤登頂，收復季線。
18.青雲(5386)：不甩比特幣失勢，早盤仍亮燈漲停。
19.優盛(4121)：血氧計搶手，早盤觸及漲停，改寫前高。
20.生華科(6492)：新冠藥物獲TFDA核准，早盤聞訊漲停。
(時報資訊)
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