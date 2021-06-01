馬來西亞政府自6月1日起實施全面封鎖行動管制令，在馬來西亞有廠區的華新科(2492)集團、鴻海(2317)的廣宇(2328)、國巨(2327)集團凱美(2375)等均依當地政府規定並取得生產同意，華科集團因馬來西亞廠區營收佔比不高，初估影響不大，廣宇則表示，6月營收將會略受影響，至於凱美，以目前管制令，對集團電阻產出量影響將低於10%。

馬來西亞面臨第3波疫情，近來每天新增確診病例居高不下，政府宣布自6月1日起實施全面封鎖行動管制令，首階段2周，僅開放必要經濟和服務領域。

廣宇馬來西亞廠區主要生產連接器、SMT及PCBA產品，小型電動工具、宅經濟及美系品牌廠的對講機，目前月產值約佔公司20%，廣宇表示，為因應防疫政策，維持6成生產人力因應，由於疫情導致工作天數減少，預估6月營收將受影響，但今年營運逐季成長不變。

凱美集團的旺詮馬來西亞廠區主要生產晶片電阻，未來兩周以60%人力維持運作，凱美接手旺詮時，平均每月產出約180億顆到200億顆，5月已提高到285億顆，整體而言，交貨速度仍比過去1年多還快，6月受影響管制令影響初估產出將略受影響，以目前管制令2周，對集團電阻產出量影響低於10%。

華科集團馬來西亞廠區涵蓋華新科及PCB廠—精成科(6191)，目前兩家公司均依照法令規定可以維持生產，由於非生產線員工居家辦公，整體生產未受太大影響，由於馬來西亞廠區佔集團總產值不高，華科集團初估，此次管制令對營運影響不大。

儘管馬來西亞再祭出行動管制令，但因此次已非第一次管制，市場反應平淡，華科、廣宇、凱美、精成科早盤股價平穩。

(時報資訊)