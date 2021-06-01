五月亞洲各國面臨疫情挑戰加劇，也拉抬NB和電競需求大增，記憶體模組廠商威剛(3260)、十銓(4967)等同步持續看好記憶體價格續漲，且第二季、第三季出貨持續向上，有利獲利持續增長。

威剛表示，全球因遠距教學、在家上班、電商購物等需求加溫的訂單，且除了NB廠拉貨加速外，消費者擴增個人公 務及在家休閒裝備的買氣也增溫，高效能電競相關商品持續占據採購熱區。

威剛董事長陳立白認為，在DRAM供不應求態勢持續下，第2季合約價仍將接棒走高，且NAND Flash消耗量在伺服器、手機、PC及遊戲機等應用市場穩定成長的前提下，公司第2季營運表現將再向上，也已為第3季做好準備，在庫存無虞且供應商持續支持的優勢下，威剛的DRAM及NAND Flash產品出貨將呈價量齊揚的表現。

另外，奇亞幣的農場挖幣需求提升，在挖幣個人收益仍相當可觀的狀況下，即使其他加密貨幣價格明顯波動，奇亞幣「農夫」擴建硬碟空間的速度與規模仍加速發展，威剛高容量產品接單倍增。

今年記憶體市況邁入多頭行情，記憶體模組廠威剛、十銓等均交出亮麗的獲利成績；第2季DRAM及NAND Flash兩大記憶體合約價看漲仍有利業者營運，短期加上台灣以及全球宅經濟推升電競產業成長，也為記憶體模組廠增加利多題材。

第1季受惠DRAM價格上漲，記憶體模組廠營運表現佳，威剛2021年第1季每股淨利達2.94元，創近14季以來新高。十銓第一季EPS達2.16元。創見(2451)第一季EPS 1.3元。宇瞻(8271)第一季EPS 1.23元。

受惠提早備料DRAM低價庫存的優勢，以及固態硬碟(SSD)出貨暢旺，威剛2021年第1季每股淨利達2.94元，創近14季以來新高。公司看好DRAM及NAND Flash合約價都將逐季上揚至第3季，有利第2季營運續揚。

展望市況，威剛預期第2季、第3季PC、伺服器、手機三大領域需求持續熱絡，加上車用電子應用升溫，DRAM及NAND Flash兩大記憶體合約價都將逐季上揚。

記憶體模組廠十銓也看好第2季業績可望較第1季成長，並預期第3季在旺季效應帶重，業績將可更上層樓，將是今年出貨高峰。

十銓總經理陳慶文表示，第1季動態隨機存取記憶體（DRAM）現貨價大漲30%至50%，預期第2季及第3季現貨價將逐季上揚約10%至15%。

陳慶文預期，十銓第2季營收可望較第1季好一點，毛利率將較第1季持平表現，第3季為傳統出貨旺季，業績將較第2季好不少，並將是今年出貨高峰。

(時報資訊)