台股歷經5月本土疫情衝擊，盤勢上下震盪超過2000點，5月底收復17000點之上，台股投資人在疫情混沌期，信心崩潰、大量殺出持股，不過，台股ETF持股多元、投資風險分散，台股原型ETF股民數5月份無畏震盪再攀升，由4月底的145.85萬人，至5月底突破150萬關卡達157.62萬人，月成長近12萬人，月成長率達8%。

26檔台股原型ETF，5月股民數成長率最高的是永豐台灣ESG(00888)，單月股民成長率達50%，股民人數達5萬2582人，規模也站上50億元。其次包括富邦台灣中小(00733)及國泰永續高股息(00878)在5月的股民人數月成長都超過1成。

進一步觀察，5月份台股ETF股民數變動情形可以發現，5月份超過四分之三的台股原型ETF股民數都是成長的，另外，還有新發行ETF加入，成長率前八大熱門ETF，已涵蓋近八成新增股民數，其中又以今年市場最受投資人青睞的ESG永續概念ETF、補漲概念的中小型ETF，及老牌權值型ETF為主力成長來源；而上個月受到股民青睞的股息型ETF，這個月則出現股民人數流失現象。

台灣股市歷經疫情大量爆發時的急跌修正波後，近期資金回流科技股，電子股仍是市場成長核心，目前台股本益比降至15倍歷史水準中下緣，永豐投信指出，5月份的急跌潮，也讓盤面籌碼沈澱穩定，5月下旬平均日均量降至4500億元，融資餘額降低，同時也見資金輪動於電子、原物料與殖利率題材等標的。

(時報資訊)