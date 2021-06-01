美國時間5月31日，電動車特斯拉的老闆馬斯克（Elon Musk）在回應推文時表示，由於整個汽車產業都有供應鏈方面壓力，特別是在原材料價格上，所以特斯拉才會又漲價。

有網友指出，不喜歡特斯拉又要漲價，尤其是Model Y又砍掉車內腰靠配備。根據Electrek網站報導，5月份時，特斯拉的Model 3與Model Y車款又漲價了。同時，這是特斯拉在短短幾個月內，第五次調漲售價。

在4月份一次財報電話會議上，馬斯克曾表示，特斯拉經歷過一些有關供應鏈方面最困難挑戰，指的是車用晶片短缺不夠用。不過，馬斯克也補充，特斯拉也差不多已解決這個問題。

針對特斯拉Model Y取消副駕駛座腰靠功能，馬斯克指出，Model 3與Model Y只有移除前排乘客座椅腰靠配備，但後排並沒有。因為調查顯示，這項功能幾乎沒有在使用，所以砍掉省成本。

5月31日Electrek也曾報導，特斯拉Model Y的新車主反應，在剛拿到自己的新車時，副駕駛座就沒有配備腰靠了。

(時報資訊)