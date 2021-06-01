南韓女明星陳雅琳（本名：樸世美）日前遭一名金髮男爆料，她濫用權勢耍大牌，陳雅琳也立刻發文撇清喊冤，沒想到金髮男隨後遭一名刺青男施暴，頭部被攻擊長達20分鐘，導致他聽力嚴重受損，金髮男指控，刺青男是陳雅琳的友人，認為是女方教唆友人攻擊他來洩憤。

據韓媒《YTN》報導，金髮男日前將車停在清潭洞某公園，卻突然有一名男子從窗戶對他施暴，他的頭部被猛烈毆打，當場鼻血直流、聽力受損，頭布也有明顯受挫，對方還拉住他的頭髮狠嗆：「這邊有監視器啊！你覺得我打你前會不知道嗎」，過程長達20分鐘，索性副駕駛座的友人急忙報警。

金髮男向媒體爆料，他先前在臉書起底一名女演員耍大牌，當時女演員到他的店裡態度毫不客氣，「沒有收藝人贊助嗎」、「其他店都會直接給我們一桌，你們怎麼不給我」，而刺青男就是女演員的友人，該名女演員的身份更被發現是陳雅琳，金髮男痛訴，刺青男就是陳雅琳找來報復的，但此消息還沒獲得證實。

金髮男向媒體爆料。（圖／翻攝自YTN news YouTube）

當時陳雅琳立即在IG發文澄清，表示自己連當宣傳大使都要拿韓幣500萬至1000萬元（約台幣13萬至27萬）的報酬，根本不需要濫用藝人身份耍大牌：「太搞笑了吧？」強調自己會為了粉絲和自身名譽提告，「而且要我接的業配還很多都被拒絕了」。

(中時新聞網)