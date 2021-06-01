▲中市推出「市場分流運動」，台中市經發局長張峯源帶隊到中市第五公有零售市場，向採買婆婆媽媽及攤商宣傳。（陳淑芬攝）

因應疫情升溫，中市推出「市場分流運動」，台中市經發局長張峯源今天一早帶隊到中市第五公有零售市場，向採買婆婆媽媽及攤商宣傳。第五市場自治會長李西東不諱言地說，分流可能影響生意，但是防疫最重要，如果疫情再蔓延下去，生意根本不用做了。

張峯源等一行高舉宣導牌在市場內走動，與前來採購的婆媽及攤商進行宣導。張峯源指出，「市場分流運動」是台中市推動「防疫新生活」的相關措施，雖各市場規模及進出動線不同，但是市府與管理委員會將加強宣導，並主要出入口，加派志工宣導、說明。

張峯源表示，「市場分流運動」按身分證字號尾數分流採買，包含「分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導」四大原則。按身分證字號尾數，單數於每周三、五、日；雙數於每周二、四、六分流採買，並配合戴口罩、維持社交距離、實名及外帶等措施，防疫是大家的事，呼籲民眾一起配合。

第五市場自治會會長李西東表示，染疫確診者足跡很多在市場，中市也有5、6個。民眾可能因此而不敢到市場， 對攤商而言多少會造成壓力，希望防疫措施包括實名、酒精及分流等，一定要加強宣導，雖然分流可能影響一點生意，但是防疫最重要，如果疫情再蔓延下去，不要說分流，大家生意根本不用做了。

前來市場採買的媽媽說，她原本一周來市場2、3次，現在會配合分流，她的身分證尾數是「0」，會配合在周二、四、六分流規定來採買。

(中時 )