恒指早盤小幅開高震盪 10:402021/06/01 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 進入6月首個交易日，港股早盤小幅開高，維持小幅震盪。 恒指1日開高7點報29,159點，截至10點18分，報29,169.03點，上漲17.23點，漲幅0.06％。 國企指數早盤開低不足1點，報10,888點；現報10,898.15點，上漲9.03點，漲幅0.08％。 台南本周完成醫院清零計畫 黃偉哲怒斥拿疫情開賭盤可恥 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 (工商 ) #早盤 #漲幅 #小幅 #恒指 #開高震盪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股翻紅盤中大漲逾700點 利空出盡還是假突破？ 12:342021/05/18 財經 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、台積電、長榮、群創、萬海、國泰金 10:182021/05/18 財經 《商情》美元走軟 紐約棉花收漲 10:012021/05/18 財經 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 10:442021/05/18 財經 《半導體》展望佳＋跌深 易華電反彈攻頂 12:512021/05/18 財經 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 11:212021/05/18 財經 《日股》日經晨返兩萬八 東證收一千九 12:342021/05/18 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 財經熱門新聞 高端又跌停了 破萬張賣不掉 網1句酸爆蔡英文 - 財經 疫苗大戰被藍營扣帽子 謝金河痛批：背後都是政治 - 財經 花旗開第一槍 雙北5家分行只開到下午1點半 - 要聞 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 夏月電價起跑 電費平均月增逾500元 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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