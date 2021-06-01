進入6月首個交易日，港股早盤小幅開高，維持小幅震盪。

恒指1日開高7點報29,159點，截至10點18分，報29,169.03點，上漲17.23點，漲幅0.06％。

國企指數早盤開低不足1點，報10,888點；現報10,898.15點，上漲9.03點，漲幅0.08％。

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陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股

(工商 )

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