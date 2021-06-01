退撫基金前4月賺505億元 收益率衝上7.77％ 10:402021/06/01 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 退撫基金1日公布4月單月收益為160.88億元，累計前4月收益突破500億元大關，達505.54億元，收益率也衝高至7.77％。 退撫基金公布，前4月自行經營固定收益為4.79億元，收益率0.23％，來自於資本利得收益高達201.88億元，收益率16.13％，另外委託經營方面，收益數為298.87億元，收益率9.54％，合計收益為505.54億元，收益率7.77％。 最嚴限水 竹科節水率將升至17％ 《商情》美元走弱 LME銅價盤中漲0.88％ (工商 ) #收益率 #退撫基金 #收益 #衝上 #單月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣存款餘額 5個月新低 04:102021/05/18 金融．稅務 上市櫃Q1獲利 激增1.8倍 04:102021/05/18 財經要聞 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 京東物流招股 首日超購146.1倍 04:102021/05/18 全球財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 布袋馬公海上航線 退票逾6成 04:102021/05/18 地方新聞 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 科技股整理過仍是投資主流 11:512021/05/18 財經 報導文學．重返擂台 04:102021/05/18 藝文副刊 財經熱門新聞 疫苗大戰被藍營扣帽子 謝金河痛批：背後都是政治 - 財經 信心喊話也沒用？高端吞第2根跌停 逾1.5萬張搶賣 - 財經 梅雨鋒面幫大忙 今備轉容量破10％ 亮供電「充裕」綠燈 - 財經 台灣要小心 30年前1份協議 日本半導體霸主地位遭美擊沉 - 財經 夏月電價起跑 電費平均月增逾500元 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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