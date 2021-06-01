退撫基金1日公布4月單月收益為160.88億元，累計前4月收益突破500億元大關，達505.54億元，收益率也衝高至7.77％。

退撫基金公布，前4月自行經營固定收益為4.79億元，收益率0.23％，來自於資本利得收益高達201.88億元，收益率16.13％，另外委託經營方面，收益數為298.87億元，收益率9.54％，合計收益為505.54億元，收益率7.77％。

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(工商 )

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