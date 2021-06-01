勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金4月單月收益890.3億元，累計前4月收益2,740億元，收益率6.07％，若加上國保基金（代衛福部管理）及農退基金（代農委會管理），合計收益數為2,973.1億元，收益率6.05％。

勞動基金運用局表示，管理勞動基金是依資產配置計畫進行投資，同時須依市場情勢，審慎動態調整均衡布局於國內、外金融市場。至今年4月底整體勞動基金規模為4兆7,844億元，4月單月收益為890.3億元，基金收益繼續增加。

累計今年前4月收益為2,740億元，未年化收益率為6.07％。另外，該局受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,403億元，前4月收益數為233億元，收益率為5.87％。

勞動基金運用局表示，近期國際金融市場面臨複雜因素影響，例如印度及部分新興市場COVID-19疫情持續上升，但是美國1.9兆美元財政刺激方案過關，且又著手規劃1.7兆美元的基礎建設計畫，有利於帶動全球經濟持續復甦。

全球整體經濟在歐美各主要國家逐漸放寬封鎖，加上持續強力政策支持下邁向復甦，但在金融市場上則呈現更大與更深的波動，觀察MSCI全球股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，累計今年前4月表現分別為9.14％及-3.25％，股債走勢分歧。

(工商 )