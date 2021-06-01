政府對外疫苗採購到貨不足，近日陸續有企業、團體出手協助洽購，但遭指揮中心以「必須由政府和原廠簽約」碰軟釘子。對此，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，目前共有4個機關團體向指揮中心提出申請，其中包括佛光山；至於其他媒體所揭露的單位，目前都沒有接到。

佛光山所屬國際佛光會原計畫洽購50萬劑嬌生疫苗，其他民間機構，包括鴻海郭台銘成立的永齡基金會、孫文學校等，也計畫自購疫苗捐贈各地方政府緊急施打，但中央流行疫情指揮中心日前均以「應由中央政府與原廠簽約採購」為由，設置層層關卡，使得民間自購疫苗協助抗疫受阻。

對此，陳宗彥今天表示，疫苗是防疫措施的一環，都必須依照《傳染病防治法》與《防疫特別條例》規範。但他說，目前各國疫苗都是採取緊急授權，所以無論是民間企業或團體要洽購疫苗，指揮中心都會協助；昨天行政院長蘇貞昌已經請他擔任民間團體窗口、經濟部王美花擔任企業窗口，目前已陸續和民間團體、企業做聯絡與協助。

陳宗彥進一步指出，針對民間的疫苗採購，目前有正式向食藥署或指揮中心提出正式文件申請的就是4個。

至於提出申請的4個團體，是否包括孫文學校？而表態願意協助洽購疫苗的慈濟，是否也有提出申請？陳宗彥強調，有送件的只能說佛光山是其中之一，其他則是沒有對外透露。他也說，4家除了佛光山之外，其他媒體有揭露的企業團體，目前都沒有接到公文。

至於說要購買500萬劑疫苗的永齡基金會，是否已經與疫情指揮中心溝通？陳宗彥說，經濟部長王美花昨天已有跟郭台銘聯繫，預計郭董會盡速完成計畫送件。

(中時 )