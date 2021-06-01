國內疫情延燒不斷，連帶讓疫苗議題備受關注，部分縣市也發起自行買疫苗行動，並抨擊中央在畫大餅，希望儘速配發疫苗，不過知名律師林智群在臉書卻有不同看法，直言「台灣有什麼？什麼都沒有！」認為各界質疑疫苗買貴了，還要求量小、供貨快，倘若林智群本身是藥廠「就叫你滾了。」

面對國人施打疫苗需求迫在眉睫，林智群在發文表達想法，表示全世界都在搶疫苗，台灣要搶得過人家需有4大條件，一是量大，比照印度、日本幾億劑的下單量；二是價高，願給予高額報酬，像過去以色列以一劑60美金購入，是當時行情價的3倍；三是把人民當白老鼠，就像以色列當時提供100多萬國民健康資料給輝瑞；四是要嘛「有關係」，因為這樣什麼問題都沒關係，畢竟輝瑞老闆本身就是猶太人。

知名律師林智群在臉書直言「台灣有什麼？什麼都沒有！」買疫苗卻要求量小、便宜，供貨快，若他是藥廠早就叫人滾了。（圖／臉書_林智群律師（klaw））

文中林智群更直言「台灣有什麼？什麼都沒有！」所以在這個「絕對賣方市場」裡，台灣要求疫苗量小、夠便宜、供貨得快，林智群坦言自己若是藥廠，「早就叫你滾了，你不買，還有別人要買，別浪費我的時間，賣方市場下，你裝什麼大爺？」還疾呼「給香蕉只請得起猴子、給芭樂價就慢慢等、自找的」！

最後面對衛福部長陳時中一直遭抨擊擺爛、蠻橫，他不禁想問「陳時中就是在一堆人制肘的情況下在談疫苗的，請問一下，他談到的疫苗能快嗎？」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)