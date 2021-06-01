大陸《廣州日報》1日報導，廣東省新冠肺炎防控領導小組5月31日舉行疫情防控專家座談會，中國工程院院士鍾南山表示，要認真研判廣州疫情新特點，加強對變異毒株分析研究，採取更加及時、嚴格、精準的防控措施，進一步減少人員流動和聚集，加大核酸檢測篩查力度，盡快切斷傳播鏈條。

廣東省衛健委公布，5月31日0-24時，廣東省新增11例本土確診病例，其中廣州新增2例。全廣東累計報告新冠肺炎確診病例2468例（境外輸入1035例），目前在院75例。

鍾南山在發言中建議，應針對重點區域人口多、密度大的實際，採取更加及時、嚴格、精準的防控措施，進一步減少人員流動和聚集，加大核酸檢測篩查力度，盡快切斷傳播鏈條。他表示，將與大家共同努力，認真研判這次疫情的新特點新情況，加強對變異毒株傳播規律的分析研究，做好病毒來源論證、病原鑒定、病毒株分析等工作，為科學防控、精准施策提供更有力支撐。

廣東省委書記李希主持時提出八點措施，要以「快、嚴、實」的硬措施，同時間賽跑、與病魔較量，堅決遏制疫情擴散蔓延：

一要從政治和全域高度深刻認識做好這次疫情防控工作的重要意義，以大概率思維應對小概率事件，寧可信其大、不可信其小，調動權威專家、專業人員、急需資源、先進設備，科學精准嚴謹細緻做好應對處置，堅決守護來之不易的疫情防控成果。

二要全力以赴做好流調溯源。以更快速度、在更大範圍、用更緊密的協同推進流調工作，強化病毒溯源，堅決阻斷傳播管道。

三要全力以赴開展大規模核酸檢測。充分考慮高溫、大風、短時暴雨等極端天氣，優化安排利民便民。

四要全力以赴開展臨床救治。充分發揮專家組和救治團隊作用，針對新毒株、新病症探索有效的診療手段、藥物，最大限度減少重症和死亡病例，切實做好醫院感染預防控制工作。

五要堅決落實好分級分類防控要求，按風險級別和範圍落實措施，嚴控人員流動聚集，毫不鬆動、決不手軟。

六要千方百計穩定物資供應。做好防控物資和生活必需品雙保障。

七要切實抓好資訊發布。及時權威發布疫情資訊，注重發揮好權威專家的作用，大力宣傳防疫知識，有效釋疑解惑、引導預期，更好強信心、暖人心、聚民心。

八要全力配合國務院聯防聯控機制工作組開展各項工作。

(中時 )