儘管美國總統拜登日前宣布將在6個星期內，向國外供應8,000萬劑疫苗；但美國國家廣播公司新聞網(NBC)報導，受限於後勤、監管機構與外交障礙等因素，迄今8,000萬劑疫苗全數尚未送出，恐成為華府疫苗外交的最大挑戰。

報導指出，愈來愈多國家向美國尋求援助，以克服國內嚴重的疫苗短缺。特別是包括海地、日本等國，境內感染人數激增，是政府面臨組織上的挑戰，卻又僅有為數甚少的疫苗，不足以應付龐大的需求。

儘管拜登總統日前宣布，6月底前將有8,000萬劑輸送至國外；不過，受限於後勤到管理的各種障礙，迄今還沒有任何疫苗送出。

由於美國已有一半的成年人已完成疫苗接種，疫苗需求頓時大減，使得華府能將多餘的疫苗用於疫苗外交之上。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計數據，目前仍有7,000萬劑的輝瑞、莫德納與嬌生疫苗還未施打；但官員卻坦承，光釐清這些疫苗該送去哪裡，以及如何把他們送到需要的人手上就是一項極為艱辛的任務。

過去一旦疫苗離開生產工廠，聯邦政府就必須盡快將其送往全美數以萬計的零售藥房、疫苗接種中心與社區衛生診所。考量到疫苗的保存時間，美國實在沒有一個中央儲藏室得以容納數百萬計的疫苗，並且輕易地打包、送上飛機，然後開往目的地。

白宮COVID-19高階顧問斯拉維特（Andy Slavitt）表示，美國正試圖轉型至「更嚴格的分配系統」，好讓聯邦政府能更好地追蹤疫苗總計量與出口的數量。1名官員則表示，想在全球各地輸送數千萬劑疫苗，除要有足夠的飛機與正確儲存方式外，接受國是否有足夠的冷藏設施、是否有分配的基礎建設也是一大挑戰。不過，官員表示未來幾日內將確定部分疫苗送往何處。

另一大挑戰則是AZ疫苗獲得美國食品暨藥物管理局(FDA)的授權。目前拜登承諾輸出的8,000萬劑疫苗中，約6,000萬劑是AZ疫苗。不過，美國政府已表態在FDA批准AZ疫苗前，即使其他國家已批准使用該疫苗，政府也不會放行讓它送往國外。尷尬的是，由於AZ疫苗的研究數據爭議，導致FDA延後審查過程。換言之，目前仍不知AZ疫苗何時、是否會獲得批准。

接下來是外交平衡的問題，即哪些國家可獲得美國疫苗，有多少美國的關鍵盟友正處於疫苗短缺。這可能是6月在英國登場的七大工業國集團(G7)會議上，拜登會被世界領導人追問的問題，也是拜登執政後首個國際重要時刻。

雖然拜登曾表態，美國不會利用疫苗來爭取其他國家的好感；但他也承認疫苗是一種珍貴的外交工具，可平衡中國大陸與俄國透過疫苗所獲得的影響力。在宣布疫苗輸往外國時，拜登表示「很多觀點提到俄國與中國利用疫苗影響世界。我們希望透過美國的價值觀領導世界，並展現美國民眾的創新、獨創性與道德性。就像二次世界大戰時一樣，當時美國是民主國家的兵工廠；而在與新冠病毒大流行的角力中，我們國家將成為世界其他地區的疫苗庫」。

日前在與南韓總統文在寅會面時，拜登表示南韓只有3%的人口接種疫苗，而美國將提供50萬劑疫苗，為與駐韓美軍一起工作的南韓軍人進行接種。

NBC表示，除了提到疫苗可挽救最多的性命外，拜登政府幾乎沒有明言哪些國家可以接受疫苗，接受疫苗的標準為何。斯拉維特也僅模糊不清的表示，「輸出的決定取決於科學、公共衛生與公平性」。

目前亟需疫苗的國家之一是海地，儘管該國有多少人確診仍缺乏可信的統計數據，但當地衛生官員表示，確診人數正上升中。海地政府一反先前拒絕的態度，宣布將接受「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）的13萬劑AZ疫苗，這些疫苗6月有望抵達。

不過相較於該國人口高達1,100萬人，這無疑是杯水車薪。海地衛生官員表示，只需單劑施打的嬌生疫苗最符合海地需求，在該想要說服人接受兩劑AZ疫苗恐怕有難度。

目前拜登已任命白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）總籌所有事務，白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、國務院全球疫情因應與衛生安全協調官史密斯（Gayle Smith）將協助其任務。此外，美國國際開發總署、美國衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services），都將投入這波疫苗外交。

美官員坦承，承諾只是一個開始，後續還有更多挑戰。這不僅是因為拜登承諾的8,000萬劑，足足是其他國家的5倍；對全球需求來說，這也不足以解渴。COVAX設定的目標為2021年提供中低收入國家18億劑疫苗。

(中時新聞網)