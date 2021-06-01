雄獅旅遊因應疫情升級三級警戒，集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」及「光一肆號」宣布以內湖中央廚房為基地，加上共享集團人力，預計調度最多2,000名集團員工支援，成立「雄獅外送員」團隊，未來更計畫增設雲端廚房，以多元佈局結合外送服務，加強整體服務能量。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，在防疫優先的前提之下，雄獅旅遊宣布全面停止出團至6月14日，餐飲事業也受到疫情衝擊，雖然會對營收有影響，但雄獅資金充裕，維持正常運作沒問題，組織改造跟新事業體投入不停頓，才是未來關鍵，目前人力全力投入集團「增R（Revenue）」項目，包括：商品、（雄獅嚴選）、餐飲（欣食旅）以及整合行銷公司。

雄獅集團欣食旅總經理陳斯重指出，餐飲業正面臨史無前例的重大危機，照顧每位同仁、讓大家能安心，是企業應有的社會責任與使命，維持「顧客、同仁、營運」的平衡，是目前必須努力的目標；欣食旅也與雄獅集團「共享人力」，在確保旅客權益不受影響的情況下，最多將調度2,000位旅遊產業員工支援餐飲事業，並成立自有「雄獅外送員」，補足既有外送平台的不足之處。

此外，gonna共樂遊除了於2020年初耗資千萬，於內湖總部成立中央廚房，簡化門市工作及操作流程，未來預計將加速拓展「雲端廚房（Cloud Kitchen）」。陳斯重認為，外送是未來餐飲業的新趨勢，雲端廚房不需要實體店面，可幫助品牌快速擴張外送範圍，菜單則會以簡單、好操作、好上手為原則，透過SOP流程確保餐點品質一致，消費者只要透過線上平台預定即可快速出餐。

陳斯重說明，以往gonna共樂遊仁愛、南港、內湖3家店外帶、外送比例僅佔20％至30％，6月1日起導入inline線上平台及自有「雄獅外送員」，加上滿額免費外送服務以及外帶85折起優惠等，可望於疫情期間帶動2.5至3倍的外帶業績成長；同時員工可藉機進行內外交叉、跨站、跨店、跨品牌之訓練，並持續聘用專業人才，為未來做準備。

陳斯重指出，為加強防疫作為，每一位雄獅外送員均會配戴口罩、護目鏡、手套等防護措施，送餐前後也會針對手部、外送保溫箱進行清潔消毒，另為減少接觸的風險，鼓勵消費者可利用inline線上平台訂餐及刷卡付款，維護彼此的健康及安全。

(中時 )