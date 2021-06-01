新北市長侯友宜今視察警、消基層施打疫苗狀況。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜今視察警、消基層施打疫苗狀況。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜今視察警、消基層施打疫苗狀況。（新北市政府提供）

新北市迄今已13名員警染疫，以中和警分局為重災區，高達5名警員染疫，昨天中和轄內又發生確診者砍醫護。基層警抱怨，「中階內勤幹部搶打疫苗！」新北市長侯友宜獲悉，強調一定讓警察100％打得到。今（1）日上午專程到海山分局視察警、消基層同仁施打疫苗進度，表示新北警所需要的資源及支援，市府會一肩扛起，不讓警察同仁孤立無援。

侯友宜表示，非常感謝新北警同仁無私付出，從第一線協助市府取締口罩、違規場所，到犧牲假日主動加班協助疫調，再到吳所長的英勇表現等等，新北警的努力與付出是全臺灣最棒的，很感謝新北有你們在。

侯友宜指出，市府與警政署已替新北警爭取到第二批「新北警察專用疫苗」逾8000劑疫苗，已陸續送達，並責請各衛生所分梯次主動至各單位替同仁施打，請警察同仁放心，疫苗絕對足夠提供所有新北警施打。

新北市警察局表示，新北共有7917名員警，今日施打完畢後約6700名同仁施打疫苗，近9成施打率，後續預估2天內能將有意願施打疫苗的同仁，全部施打完畢。

(中時 )