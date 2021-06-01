新冠肺炎疫情拉警報，很多民眾高喊「要打疫苗」，但疫苗像之前久旱苦候不到雨水一樣，台中市長盧秀燕1日在市政會議表示，她已經向蔡總統請求，台灣如果要能夠解除防疫，一定要能夠施打疫苗，希望6月份能夠給全民施打，早日提供疫苗給台中市，「台中市準備好了，除了台中市境內所有的醫療院所以外，還要在校園增設66個快打站，可增加兩萬多人施打量。

盧秀燕今早在採視訊的市政會議中表示，現在很缺疫苗，這段時間很多市民朋友打電話來市府說他們要打疫苗，但是獲撥配的疫苗非常非常少，不夠讓台中市282萬的市民施打。

她昨天已經向蔡總統請求，「台灣如果要能夠解除防疫，一定要能夠施打疫苗，所以向蔡總統請求，希望6月份能夠給全民施打，早日提供疫苗給台中市」。

台中市按照中央的規定10大類，優先醫護人員、警消、救護等等，但醫護、警消等第一類人員要施打，疫苗也都不夠，若疫苗可以大量撥配到地方，讓大家施打，台中市也準備好了，除了台中市境內所有的醫療院所以外，還要設66個快打站。

她強調，會在醫療院所以外，再加設66個快打站，除了醫療院所可以注射的能量以外，還可以每天額外再增加兩萬的市民進行施打，準備工作在進行當中，今天跨局處的團隊，包括衛生局、民政局、學校組，已經會勘場地與相關人員的配置及準備工作。

盧秀燕說，原則上會設在現在沒有上課使用的校園裡面，選在校園以其空間比較寬敞，比較可以疏散，此外，活動中心有冷氣，在注射的過程中比較舒適，由教育局規畫場域，民政局在場進行動線服務，關注排隊疏導進行社交距離，疫苗施打由衛生局調派醫護人員進行。

(中時 )