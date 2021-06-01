為推廣分區儲存計劃，Western Digital於Flash Perspectives Event宣布與開源資料庫軟體和服務領導廠商Percona合作，以Western Digital Ultrastar DC ZN540 NVMe ZNS SSD，協助提升世界最受歡迎的開源交易資料庫之一MySQL伺服器的效能。

為了更有效地因應下一波應用程式成長的浪潮，當今的資料庫必須在NVMe SSD上運作，以滿足雲端級電子商務、IoT和其他服務等對用戶體驗的效能要求。根據Western Digital測試顯示，在以ZN540 ZNS SSD運作的MySQL伺服器上使用MyRocks，相較於傳統SSD運作的InnoDB大量寫入MySQL，每秒可處理高達3倍以上的交易；而這些交易以更短及更易預測延遲率的方式完成，將進一步提升雲端服務反應。

Ultrastar ZNS SSD也將提高25％的密度，每日全碟寫入量高達 3.5，使其於高交易工作負載量中更加耐用。作為Western Digital技術聯盟的伙伴之一，Percona將為使用Western Digital ZNS SSD的 Percona Server for MySQL提供企業級軟體支援、效能調整和諮詢服務。雙方將共同確保處於關鍵任務環境中的客戶享有全天候的專業支援。

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