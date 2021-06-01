中國人民銀行5月31日宣布上調金融機構外匯存款準備金率以抑制人民幣升勢，人民幣兌美元在岸價和離岸價1日開盤雙雙走低，但中間價繼續挑戰三年新高。

截至10點28分，人民幣在岸價報6.3659元，下跌59個基點，跌幅0.08％。離岸價報6.3652元，下跌72個基點，跌幅0.11％。

人民幣兌美元中間價1日報6.3572元，上揚110個基點，漲幅0.17％，續創逾三年新高。

(工商 )