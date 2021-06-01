人行上調外匯存準率 在岸、離岸價續跌 10:532021/06/01 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行5月31日宣布上調金融機構外匯存款準備金率以抑制人民幣升勢，人民幣兌美元在岸價和離岸價1日開盤雙雙走低，但中間價繼續挑戰三年新高。 截至10點28分，人民幣在岸價報6.3659元，下跌59個基點，跌幅0.08％。離岸價報6.3652元，下跌72個基點，跌幅0.11％。 人民幣兌美元中間價1日報6.3572元，上揚110個基點，漲幅0.17％，續創逾三年新高。 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 人民幣存款餘額 5個月新低 (工商 ) #上揚 #離岸價 #基點 #上調 #三年新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 《國際經濟》達拉斯聯準銀行總裁：2022年首次升息的看法沒有改變 12:342021/05/18 財經 王道銀行影響力貸款 助中低收入戶翻轉生活 10:532021/05/18 財經 影》戰場擴及海上 以戰艦猛轟加薩 哈瑪斯打以石油平台 09:272021/05/18 軍事 彰縣首開疫情災害應變中心 04:102021/05/18 地方新聞 網購疫氣昂揚 電商大多頭 04:102021/05/18 財經要聞 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 航海王回來了 貨櫃三雄齊攻漲停 11:302021/05/18 財經 中國民進黨辦受陸捐款辦餐會賄選 黨主席、祕書長判刑 10:362021/05/18 社會 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 Google認證 BenQ 5款智慧投影機內建Android TV 12:052021/05/18 科技 財經熱門新聞 疫苗大戰被藍營扣帽子 謝金河痛批：背後都是政治 - 財經 信心喊話也沒用？高端吞第2根跌停 逾1.5萬張搶賣 - 財經 梅雨鋒面幫大忙 今備轉容量破10％ 亮供電「充裕」綠燈 - 財經 台灣要小心 30年前1份協議 日本半導體霸主地位遭美擊沉 - 財經 夏月電價起跑 電費平均月增逾500元 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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