隨著許多國家重啟經濟，帶動全球消費者需求旺盛，韓國5月出口延續4月的強勁表現，較去年同期成長逾4成，創32年來最大增幅，且為連續7個月擴張。

韓國官方1日（周二）公布，拜晶片與汽車出口大幅增加所賜，5月出口年增45.6％，寫下1988年8月以來最快速成長。不過此結果略遜市場預期，據路透調查分析師原估增48.5％。

經濟學家表示，旺盛的美國消費者支出意味韓國產品需求將維持強勁，接下來雖因去年疫情消退的基期因素，可能使出口年增放緩，但出口前景依舊樂觀。。

(工商 )