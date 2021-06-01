今（1）日公布5月臺灣製造業採購經理人指數（PMI）和代表內需產業的非製造業經理人指數（NMI），是國內疫情爆發以來最即時的產業景氣調查結果。調查單位中華經濟研究院長張傳章指出，疫情直接衝擊內需市場，5月NMI 從上月的60.1 驟跌10.9個百分點，至49.2，中斷過去連續11個月的擴張。一場意外蔓延擴散的疫情把過去近一年努力復甦的內需市場，打回原形！

該調查中，5月台灣NMI 組成之一的「商業活動」，指數大跌 20.7 個百分點 至 42.8。八大產業中，六大產業回報商業活動呈現緊縮，其中，住宿餐飲業直接跌到O！其餘僅僅教育 暨專業科學業65，回報商業活動呈現擴張，連金融保險業回報商業活動也只有持平的50。

張傳章並表示，大家都不知道這波疫情會持續多久，廠商已因為沒辦法正常營運，擔憂資金斷鏈的風險，反映在5月「非製造未來六個月展望指數」上，同步中斷連續11個月的擴張，指數由創編以來最高點（67.8），重跌30.1個百分點至 37.7。真實情況極度嚴重，內需廠商已經一片倒地哀嚎。

主要市場在國外的製造業，5月經季節調整後之臺灣製造業採購經理人指數（PMI）也回跌2.7個百分點至66.0，所幸仍能連續7個月維持在60.0以上的擴張速度。

(工商 )