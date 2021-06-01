中華開發文教基金會連12年持續推動「我們班的小飛象」，後續又有「技藝職能獎學金」協助對運動、舞蹈、美術、音樂或各項技能有潛力，但缺乏資源的學子踏實築夢。今年全國中等學校運動會，由中華開發長期培育的多位運動好手紛紛傳來捷報：高雄三民高中鄭筑云奪得網球高女組團體、女子雙打雙金牌；台南一中李羽芸獲網球高女組單打銀牌；國中女子組舉重項目，萬芳高中鄭湘雯林思賢擠進優勝；此外，高雄市新莊高中李佳欣也在高中畢業前夕以優異的成績，晉升國內羽球甲組球員。

在花蓮長大的鄭筑云，自小即展現運動天份及對網球的熱愛。由於家境不算優渥，學校老師於國小四年級開始幫忙申請中華開發人才培育計畫的資助。筑云國中畢業後曾至高雄接受短期暑訓，體認若要打進國際舞台，就必須接受更高強度的訓練，於是毅然離鄉背井轉赴高雄三民高中苦練，終於在今年全中運大放異彩。鄭筑云說：「練球過程中也有遇到瓶頸想放棄的時候，但因為基金會的支持，讓自己更珍惜打球的機會，也時時提醒自己要堅持下去。」

另一位於高雄新莊高中就讀的李佳欣，生長於單親、父親工作不穩定又要撫養四個小孩的家庭。國小三年級導師發現佳欣的運動天分，特別拜託學校羽球隊教練帶她打球，讓佳欣有了努力的目標。李佳欣國小、國中期間受惠於中華開發「我們班的小飛象：小天份大未來」築夢計畫，使得羽球訓練未受經濟因素而中斷。升上高中後，佳欣繼續接受「技藝職能獎學金」的資助，持續羽球培訓之路，終於在七年的培育計畫下，在高中畢業前夕的選拔賽中打進雙打前三名，順利晉升甲組。開發金透過中華開發文教基金會長期投入各項人才培育公益計畫，其中「我們班的小飛象」計畫協助缺乏資源的青少年培育潛能；「技藝職能獎學金」協助高中以上青年培育一技之長，迄今累計發出500萬元獎學金，幫助超過380位學子朝向技藝達人的目標邁進。

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