德國五月消費者物價通膨進一步上升，更進一步超越歐洲央行(ECB)近2%的目標。

德國聯邦統計局周一公布數據，五月消費者物價上漲2.4%，高於四月的上升2.1%；而路透對五月的預估為增加2.5%。

歐洲央行經濟學家Philip Lane在五月稍早表示，央行要將通膨提升到2%還有很多工作要做，而市場上談論的物價快速上升，也是站不住腳。

在政府財政支援，以及去年油價崩跌已結束的背景下，歐元區通膨率正接近2%，為多年來最快速水準，促使一些人士評論，通膨將進入一新時代。但是Lane反駁此一說法，認為勞動力市場仍需多年時間，才能返回疫情前水準，而企業資產負債表正在枯竭，經濟復甦仍需央行和政府的支援。

歐洲央行將在6月10日召開會議。Berenberg銀行首席經濟學家Holger Schmiedling表示，ECB不太可能受到通膨短期波動的影響，而將只會緩慢逐步地將政策調整回正常。

(時報資訊)