國內疫情爆發，近來每日確診人數達400人，在國人殷殷期盼下，疫苗已有重大進展，目前國內疫苗施打率不到1.5%，為使民眾安心施打疫苗，兆豐金(2886)旗下兆豐保險疫苗保單6月1日上線，總經理游建烽特別提醒國人在疫情尚未得到控制前，疫苗接種才是最能阻止疫情傳播的方法，推出疫苗保單就是希望為民眾多增添一份保障，讓國人提升自我保護對抗新冠病毒(COVID-19)，一起守護台灣。

兆豐保險「全民接種COVID-19疫苗保險」專案，提供給民眾接種疫苗14天內，若出現不良事件而導致住院時，將定額給付住院保險金每日3仟元，且期間若入住加護病房或負壓隔離病房時則再加倍給付，住院滿3日以上則提供一次住院關懷保險金1萬5仟元，若導致死亡時，則有定額30萬元的殯葬費用補貼。凡是中華民國國民15至75歲皆可投保，投保後保障立即生效。最高保障58.5萬元，每人只需212元保費，且網路投保另享優惠。

COVID-19各種疫苗對於人體有不同反應，或多或少會造成身體的不適。根據國際期刊研究，AZ疫苗及莫德納(MODERNA)疫苗產生嚴重不良事件發生率為0.88%及0.6%。而依據衛福部的統計，截至5月28日國內COVID-19疫苗累計接種人次為333,716人，不良事件通報件數為771件，發生率約為0.23%。有鑑於此，為了減少接種疫苗的風險，讓民眾打的安心，只需花費2個便當的費用，若發生後續施打不適而就診，就享有醫療費用的保障。

兆豐保險表示，防疫保單已準備上線，民眾6月中旬前將可透過網路完成投保、線上刷卡，若保戶選擇電子保單，從投保到出單都讓民眾保得安心、買得放心，事故發生時更可至兆豐保險官網申請線上理賠。

在疫苗保單上市前，防疫保單已造成民眾與企業的高度重視，根據兆豐保險統計，7成以上的保戶會同時為家庭其他成員投保，而有6成以上選擇電子保單。由於透過語音或網路就可完成投保，全程零接觸，也成為這波疫情下，婆婆媽媽儲備物資之餘，最夯的防疫行動。日前繼某企業主幫6,000位員工集體投保的大單後，已陸續接獲金融業、科技業、運輸業者等數十家中大型企業洽詢。

(時報資訊)