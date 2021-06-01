聯強(2347)本業及業外均表現亮麗，公司預期銷售動能可望延續，第二季營運將有機會再改寫新高。另外，旗下子公司PEER Developments Ltd.處分轉投資之美國上市公司Concentrix Corp.部分股票，處分利益約台幣7.27億元，亦將挹注獲利。聯強股價開高突破60元大關，早盤攀升至61.9元達數年新高。

聯強第一季營收創同期新高，第二季續旺；4月合併營收達318億元，創歷年4月新高紀錄，年成長達38％。

聯強預期這波銷售動能可望延續，第二季有機會再次改寫新高紀錄。另外，除息交易日為6月8日，每股配發現金股利3.3元。

營運表現方面，聯強獲利連續兩季創新高。今年第一季稅後淨利25.4億元，比去年同期成長41%，每股盈餘1.52元。展望第二季，聯強4月營收跨越300億元並寫下同期新高，年增率達38%，在內外環境都有利多的加持下，聯強樂觀預期第二季有機會再次改寫紀錄。

聯強接續去年第四季創新高後，今年第一季獲利再創單季歷史新高。首季營業淨利成長37%，達21.6億元、淨利率2.5%，都是歷史的新高。

在投資部分，聯強海外合資事業認列收益已連續三季創同期新高，今年第一季成長36%，達6.73億元。在各國已逐漸走出疫情影響、全力衝刺經濟復甦，聯強合資事業營收與獲利預期將持續回升。

聯強日前宣布，旗下子公司PEER Developments Ltd.處分轉投資之美國上市公司Concentrix Corp.部分股票，交易總金額約台幣10.67億元，處分利益約台幣7.27億元。

聯強公司表示，本次為理財目的，出售對Concentrix原有持股的6.8%。目前聯強仍持有Concentrix Corp.股票3,598(仟股)，金額逾1.66億美元，持股比例6.9%。

(時報資訊)