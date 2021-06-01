中保科(9917)2021年在主要營運事業系統保全淨增加用戶數可望穩定成長，加上立保保全、國雲保全與國興保全營運持續成長，將帶動今年營收及獲利同步攀高。

台灣近期疫情不斷增溫，客戶對遠距偵測需求高，中保科表示，結合體溫量測的門禁考勤系統，詢問量大幅激增50%，而雲端警衛方案，讓住戶回到住家時，從一樓大門到家門口，一路上可零接觸抵達家門，詢問度大增30%，都將對業績有所幫助。

中保科說，透過AI溫控人臉辨識門禁管理系統，結合熱影像溫控與AI系統，準確度高達99%，最多可同時偵測16人，測溫時間僅需要0.3秒，遇有溫度異常，前台除發報警報訊號與警報燈外，相關部門也能收到通知，十分受到客戶的歡迎。

中保科母公司以系統保全為主要業務，法人預期，2021年在淨增加用戶數2000~2500戶計算基礎，今年系統保全業務營收微幅成長；立保保全為運鈔保全，國內金控公司ATM補鈔業務利潤率持續提升，今年補鈔業務重新議約，有機會調整價格，營收年增率可望接近1成；國雲保全為中南部駐警保全、國興保全為北部駐警保全，今年營收皆可望小幅上揚。

中保科近期營運多元化，看準疫情的居家自煮商機，旗下中保無限家網路購物商城及復興空廚官網同步推出人氣料理包活動，開賣後，每天銷售大約都有上千的數字，都將為營運再添新的活水。

(時報資訊)