美系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告指出，看好BMC(遠端伺服器晶片)仍有強勁上漲空間，且信驊在後段產能的緊張狀況也逐漸舒緩，維持其加碼評等、目標價2300元。

美系外資表示，信驊第二季營收季增可望有兩位數成長，且第三季也將持續成長，目前信驊在封裝的產能緊張已經逐漸舒緩、晶圓的供給仍是關鍵，且在客戶的建立庫存計畫下，BMC需求依舊有強勁的成長空間，且隨著英特爾新平台Eagle Stream CPU的推動，2022年伺服器市場需求前景依舊樂觀，維持其加碼評等、目標價2300元。

美系外資表示，信驊第二季營收受益於伺服器需求增長帶動，以及後端產能緊張狀況舒緩下，季成長幅度上看21%，展望第三季，信驊營收可望持續成長，但增長幅度取決於代工產能的供應，整體而言，信驊維持今年全年營收增長15%的預期不變。

美系外資表示，儘管在產能限制下，信驊無法再接下額外的訂單，但信驊仍舊看到訂單潛在需求的增長跡象，例如信驊客戶已計畫增加一般伺服器BMC的庫存水平，從之前的3~4週延伸至7~8週，此舉將有利於信驊營收，且美國數據中心/企業支出也將會在下半年強勁反彈，預測第二季的伺服器出貨量將增長10%，下半年在美國超大規模伺服器支出和一般企業伺服器推動下會更強勁。

美系外資也點出目前驅動目前伺服器市場的動能，包括有Google在數據中心的支出持續增加、微軟在第三季伺服器的支出會更強勁、臉書在第三季、第四季數據中心也有潛在伺服器引進需求，另外，英特爾的Ice Lake也會推動下半年企業伺服器的換機需求。

(時報資訊)