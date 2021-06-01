為加強金融機構外匯流動性管理，中國人民銀行(大陸央行)決定，自6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5％提高到7％。在近期外匯資金流入增多、人民幣升值明顯加快的背景下，人行出手降溫人民幣過快升值預期。

業內預測，4月末，大陸金融機構外匯各項存款餘額為1兆美元左右，上調存款準備金率2個百分點，大約可鎖定200億美元流動性。

此次調整距離上次調整已過去14年。上一次調整是2007年5月15日，為了貫徹執行穩健的貨幣政策，加強對外匯信貸的宏觀調控，金融機構外匯存款準備金率統一調整為5％。

外匯存款準備金是指金融機構按照規定將其吸收外匯存款的一定比例交存中國人民銀行的存款。外匯存款準備金率是指金融機構交存中國人民銀行的外匯存款準備金與其吸收外匯存款的比率。

對於此次調整，市場普遍認為，外匯存款準備金率是之前央行應對人民幣升值的手段之一，但近些年已經淡出。此次上調外匯存款準備金率與當下人民幣升值有一定關係。央行意在通過調整，調節外匯市場供求，穩定外匯市場預期。

(旺報 )