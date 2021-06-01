保全人員站在社區前線，替社區住戶幫忙提領行李，曝露在風險之中。（高市保全公會提供／石秀華高雄傳真）

國內疫情因「社區破口」進入三級警戒，除醫護及防疫人員外，站在社區第一線的保全人員也曝露在人與人近距離高接觸的風險之中，高雄市有107家保全公司共約3萬多名保全人員，分布在各大樓、百貨賣場及金融機構，高市保全公會理事長陳紀孝今替全市保全員向市長陳其邁請命，盼高市疫苗到位後，能優先將保全列入注射對象，以防堵社區破口。

高雄市保全商業同業公會理事長陳紀孝指出，高雄市有107家大大小小的保全公司，共有約3萬多名保全人員，保全員分布在各社區大樓、金融機構、醫院、百貨賣場、停車場等地點，時常站在第一線接觸民眾，在疫情蔓延之際，保全人員甚至得扮演監督落實實名制，以及幫民眾測量體溫、噴酒精消毒等措施，遇不戴口罩的民眾也會上演強制阻擋和驅趕的肢體接觸，染疫機率風險不下第一線的警察人員。

陳紀孝指出，上周高市醫護率先施打中央核撥的疫苗，已有200多位駐守在醫院的保全人員被列入注射疫苗對象，他替高市站在第一線的3萬多名保全人員向市長陳其邁請命，盼日後到位的疫苗，也能率先將高市保全員列入注射對象，以防堵社區感染的傳播鏈。

(中時 )