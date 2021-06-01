全台疫苗荒、股票又慘賠 高端之亂幕後黑手竟是他？

本土疫情持續升溫，台灣面臨疫苗不夠危機，就連民間企業與宗教團體也提出疫苗捐贈申請。連任三屆的無黨籍高雄市議員李順進表示，政府採購的台產疫苗炒股傳聞不斷，雖總統蔡英文昨日（5月31日）已親口說，相關政務人員都沒有炒股問題，但如今政府只有趕緊開放疫苗進口方能自清，否則若拖到8月讓民眾不得不接種國產疫苗，恐怕就「跳到黃河都洗不清」了。

李順進今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，現在缺疫苗的狀況對執政者真的傷害很大，而且外界一直有炒股傳聞，如政府為了等國產疫苗，遲遲拖到8月才大規模施打，那就代表國產疫苗是受到政府特別屬意和扶持的，也會被人民解讀為，政府為了保護國產疫苗不惜犧牲人民健康，甚至故意卡關外國疫苗不讓進，這對政府威信有著莫大傷害，所以政府更要做給大家看以自清。

針對民進黨立委高嘉瑜5月30日呼籲，應立刻查清楚並公布政府高層是否有持有或投資高端股票者，李順進認為，這代表此事真的讓外界產生極大疑慮，連綠營自己人都看不下去。李更直言，一家企業還沒有賺半毛錢、也沒有賣過一支疫苗，資本額就可以暴增5、6倍，這真的是開很大的玩笑。

李順進指出，執政黨面對眼前狀況一定很緊張，但他就是搞不懂執政黨到底出發點是什麼？總之，現在唯有趕快開放疫苗進來，證明自己確實沒有私心，執政黨方能自清；持續一意孤行，人民就會認為執政黨是想藉機發國難財，賺取個人財富或謀取利益，實可謂「跳到黃河都洗不清」了。此外，政府一直不開放疫苗，基層民代壓力真的非常大，因為百姓都會把壓力與憤怒發洩在他們身上，且若真拖到8月才開始施打疫苗，對經濟的影響也真的很大，造成多少死傷、多少家庭破碎也難以想像。

(中時新聞網)