香港特首林鄭月娥今天出席行政會議前會見記者時表示，今日是6月1日，再過30天就進入《香港國安法》實施一周年，相信屆時律政部門甚至她本人都會有所回顧。她說，國安委的所有事項都不會公開，她執行中央的工作都受條文限制。

《香港01》報導，林鄭月娥指出，近年香港發生很多事，而國安法為香港帶來很大影響，「當然會產生一定變化」，例如國安法要求傳媒、大學等都要履行國安法。

至於評論支聯會「結束一黨專政」口號是否違法？林鄭說，在什麼情況下喊口號，以及之後執法機關蒐證、是否提出起訴等，最後才交由法庭決定。

林鄭強調，《香港基本法》列明香港是中華人民共和國不可分離的一部分，亦直轄中央人民政府，故有責任履行基本法及憲法的涉港部分。

林鄭引用憲法有關共產黨領導角色的部分，指香港不可以做違反憲法的事，但保留了資本主義制度等，強調維護國家主權統一、領土完整是共同義務。

林鄭提到4個國安法罪名，當中提到任何人用非法手段顛覆政權，不論政權屬特區或中央都是違法，強調事情複雜，難以簡單以「是或否」回應，又稱臨近這日子，明白大家都會問遍各個官員，故希望今日在此講清楚。

(中時 )