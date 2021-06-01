一名姜姓駕駛2020年間駕駛聯結車暫停在路邊，卻因沒開黃色閃燈警告後方來車，導致一名機車騎士沒注意到前方車況，直接慘撞上後斗，送醫後傷重不治。屏東地院日前認駕駛涉過失致死罪，判8月徒刑。可上訴。

判決書指出，姜姓男子2020年1月8日凌晨1時30分，將聯結車停靠在屏東縣訪寮鄉台一線南下431.4公里，但卻未顯示停車燈光與任何反光標籤，導致一名男騎士18分鐘後不幸撞上聯結車的左側尾燈，致顱內出血，經緊急送醫仍宣告不治，案經姜姓駕駛於車禍後，主動前往警局坦承犯案。經檢察官依過失致死罪起訴。

法院審理時，姜男坦承犯行，法官參酌各項物證，認定其自白與事實相符，足以採信。法官也發現，姜男於夜間將聯結車熄火停靠在路面邊線外，應該顯示停車燈光或反光標識，但卻疏於注意，導致騎士撞上。

再經交通部公路總局高雄區監理所屏澎區車輛行車事故鑑定會鑑定，認定肇事原因有二，主因為騎士騎出路面邊線，未注意車前狀況，次因為姜男停車未閃燈。法官判定騎士的死亡與姜男有因果關係，雖非肇事主因，但也無法免責。

屏東地院法官參酌，姜男肇事後在警方未察覺前即坦承犯行，符合刑法自首規定，予以減刑，另，姜男肇事後表明願意賠償騎士，但經多次調解仍未有共識，最終考量經濟狀況後，依過失致死判其徒刑8月。可上訴。

(中時新聞網)